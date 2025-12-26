بالصور.. الخضر يرفعون النسق استعداداً لمواجهة بوركينافاسو

رفع لاعبو المنتخب الوطني الجزائري نسق التحضيرات، تحسبًا للمواجهة المرتقبة أمام منتخب بوركينافاسو، المقررة يوم الأحد القادم، بداية من الساعة 18:30، ضمن منافسات دور المجموعات لكأس أمم إفريقيا 2025.

وحسب الصور التي نشرتها الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، مساء اليوم، عبر صفحتها الرسمية على موقع فايسبوك، فقد شهدت الحصة التدريبية الأخيرة تركيزًا كبيرًا على الجانب البدني، حيث سعى الطاقم الفني إلى رفع الجاهزية البدنية للاعبين.

واعتمد الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش بشكل واضح على التمارين القوية، بالنظر إلى الطابع البدني للمواجهة المنتظرة، خاصة وأن المنتخب البوركينابي يُعرف بأسلوبه القائم على الاندفاع والقوة في الصراعات الثنائية.

ويأمل الطاقم الفني من خلال هذا البرنامج المكثف في تجهيز التشكيلة الوطنية بالشكل الأمثل، من أجل تحقيق نتيجة إيجابية تقرب “الخضر” من حسم بطاقة التأهل إلى الدور المقبل.