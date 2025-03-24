بالصور.. الخضر يرفعون وتيرة التحضيرات استعدادا لمباراة موزمبيق

أجرى لاعبو المنتخب الوطني، سهرة الأحد، حصة تدريبية ما قبل الأخيرة بملحق ملعب نيسلون مانديلا وسط أجواء رمضانية رائعة.

وأظهر القائد رياض محرز و رفقائه جدية كبيرة في العمل، ما يؤكد العزيمة الكبيرة التي يتحلونا بها لتحقيق فوز جديد، و تعزيز صدارة المجموعة السادسة، لتفتح أمالهم من جديد بالتأهل إلى مونديال 2026 .

ويستعد الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش ولاعبيه للمواجهة الهامة أمام المنتخب الضيف موزمبيق، المقررة يوم الثلاثاء 25 مارس بملعب حسين ايت احمد بتيزي وزو لحسبا الجولة السادسة من تصفيات كأس العالم 2026.