بالصور.. الخضر” يرفعون وتيرة التحضيرات في كانساس سيتي

خاض “محاربو الصحراء”، اليوم الأربعاء، حصة تدريبية جديدة بمركب روك تشالك بارك التابع لجامعة كانساس، وسط معنويات مرتفعة جداً بعد الفوز الثمين والمستحق المحقق في الجولة الماضية أمام منتخب الأردن بنتيجة (1-2).

و حسب بيان الفاف، انطلقت الحصة التدريبية في تمام الساعة 18:00 بالتوقيت المحلي التي شهدتها أجواء من التفاؤل والارتياح الشديدين، حيث ركز الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش بشكل أساسي على الجوانب التقنية والتكتيكية، لضبط الخطط وتوزيع الأدوار ووضع اللمسات الأخيرة الكفيلة بفك شفرة الدفاع النمساوي في هذه المواجهة المصيرية.

وقد انعكس الانتصار الأخير على الأردن بشكل إيجابي ومبهر على الحالة النفسية للاعبين؛ إذ بدت الثقة والإصرار واضحة على وجوه رفقاء القائد رياض محرز في التدريبات، حيث انصب تركيز “الخضر” بشكل كامل على هذا الموعد الحاسم، وعيونهم على تحقيق نتيجة إيجابية تضمن لهم رسمياً بطاقة التأهل إلى الدور ثمن النهائي من المونديال.

وعرفت الحصة التدريبية مشاركة جماعية مكثفة وتنافساً كبيراً بين اللاعبين لحجز مكانة أساسية، حيث تدرب الجميع بانتظام باستثناء المهاجم محمد أمين عمورة، الذي واصل برنامجه التأهيلي الخاص داخل القاعة تحت إشراف وتوجيهات الطاقم الطبي لتجهيزه في أقرب وقت.