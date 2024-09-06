بالصور.. الخضر يستأنفون تدريباتهم تحسبا لمواجهة ليبيريا

استأنف تعداد المنتخب الوطني، أمسية اليوم الجمعة، تدريباتهم، تحضيرا لمباراتهم المقبلة، والتي ستجمعهم بمنتخب ليبيريا.

وعقب فوزهم أمس الخميس، في مواجهة منتخب غينيا الاستوائية، استانف رفقاء القائد رياض محرز، اليوم الجمعة، تدريباهم بمركز سيدي موسى.

ويسعى الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش، لتصحيح بعض الأخطاء، وضبط آخر الروتوشات، خلال الأيام القليلة التي تفصلهم عن مواجخة ليبيريا.

يذكر أن المنتخب الوطني، سيطير إلى العاصمة مونروفيا، يوم الأحد المقبل، استعدادا لمواجهة منتخب ليبيريا، برسم الجولة الثانية من كأس أمم إفريقيا 2025.