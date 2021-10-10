بالصور.. الخضر يشدون الرحال إلى نيامي تحسبا لمواجهة النيجر

غادرت بعثة المنتخب الوطني، ظهر اليوم الأحد، أرض الوطن، باتجاه عاصمة النيجر نيامي، لخوض لقاء العودة أمام النيجر، ضمن تصفيات كأس العالم.

وتواجدت العناصر الوطنية بمطار هواري بومدين، ظهر اليوم الأحد، للتنقل عبر رحلة خاصة تابعة للخطوط الجزية الجزائرية، باتجاه النيجر.

وكان تعداد المنتخب الوطني منقوصا من اللاعب رامي بن سبعيني، الذي عاد إلى ألمانيا، لعدم تعافيه من الإصابة التي يعاني منها.

وفي المقابل، رافق وزير الشباب والرياضة، عبد الرزاق سبقاق، بعثة الخضر في هذه الرحلة، لحضور مباراة العودة أمام النيجر، والمقررة يوم الثلاثاء المقبل. لتقديم الدعم المعنوي لأشبال بلماضي.

طالع أيضا

يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على آخبار العاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها

حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”

https://play.google.com/store/ apps/details?id=com.ennahar. androidapp