بالصور.. الخضر يشرعون في الإحماءات تحسبا لموقعة السنغال 

شرع محليو الخضر في الإحماءات لموقعة السنغال التي ستجري اليوم السبت بملعب نيسلون مانديلا ببراقي

ودخل المدافع شعيب كداد و رفقائه. إلى أرضية الميدان قبل المواجهة القوية وسط تحية كبيرة من الجماهير الجزائرية التي اكتسحت الملعب الجوهرة.

وكان الناخب الوطني مجيد بوقرة قد أعلن التشكيلة الأساسية التي سيعتمد عليها أمام أسود الترانغا، التي يبحث عن الفوز بها و تعزيز خزانة الرياضة الوطنية بتاج جديد.

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