بالصور.. الخضر يشرعون في الاستعدادات الجدية للموعد الهام

كشفت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم عن شروع الخضر في الاستعداد لمواجهة منتخب نيجر في نصف نهائي الشان.

وقالت في بيان لها، اليوم الأحد، أن الناخب الوطني مجيد بوقرة قسّم لاعبيه إلى مجموعتين. و الأمر يتعلّق بكل من عبد اللاوي و بلعيد إلى جانب لعوافي و بلخيثر الذي تدرّبوا مساء أمس بداية من الساعة الخامسة. بينما تدرّب كل من دراوي و ميريزيق و مزيان و محيوص و شعال بعد عشرين دقيقة من نهاية التدريبات الأولى.

كما أشارت الفاف في نفس البيان أن مجيد بوقرة قرّر عدم منح وقت الراحة للاعبيه بحكم ضيق الوقت قبل الموعد الهام في الشان.

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