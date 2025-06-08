بالصور.. الخضر يصلون إلى ستوكهولم لمواجهة السويد

وصل وفد المنتخب الوطني، اليوم الأحد، إلى العاصمة ستوكهولم لمواجهة منتخب السويد، الثلاثاء، في ثاني مواجهة ودية ضمن تربص جوان الجاري.

وعرفت الرحلة تواجد عدد من المسؤولين عن الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، على رأسهم الأمين العام نذير بوزناد إلى جانب الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفتيش.

ويواجه الخضر المنتخب السويدي في ثاني محطة ودية، بعد مواجهة منتخب رواندا، يوم الخميس، و الفوز أمامه بثنائية مقابل واحد.

وكان القائد رياض محرز و رفقاؤه قد أجروا صبيحة، اليوم الأحد، حصة تدريبية هي الأخيرة، التي خصصها بيتكوفيتش لوضع اللمسات الأخيرة حول التشكيلة التي سيعتمد عليها.