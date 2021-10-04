بالصور.. الخضر يصلون سيدي موسى وكبال وعمورة يصنعان الحدث

دخلت عناصر المنتخب الوطني، المعنية بالمُشاركة في التربص التحضيري للمواجهة المزدوجة أمام النيجر، لمركز سيدي موسى.

وعلى غير العادة، لم تكن كل الأضواء مُسلطة على رياض محرز وبقية النجوم، بل على الصاعدين والوافدين الجديدين لمحاربي الصحراء، إيلان كبال ومحمد الأمين عمورة.

وكان الثنائي الشاب قد إستدعي في آخر لحظة من طرف جمال بلماضي، بعد الإصابة التي تعرض لها آدم أوناس والتي أجبرته على تضييع فُرصة العودة لتشكيلة أبطال إفريقيا.