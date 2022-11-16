بالصور.. الخضر يصلون وهران استعدادا لمواجهة مالي

حلّ وفد المنتخب الوطني الجزائري بمطار أحمد بن بلة بمدينة وهران في حدود منتصف النهار و 45 دقيقة. استعدادا لمواجهة منتخب مالي اليوم الأربعاء.

و سيتبارى الناخب الوطني جمال بلماضي ولاعبيه امام النسور على الساعة الثامنة و نصف بملعب ميلود هدفي.

كما تنقل المنتخب الوطني مباشرة إلى مقر اقامة الفريق بـ “الباهية”، قبل التوجه صوب الملعب الذي سيحتضن اللقاء الودي الذي يندرج ضمن استعدادات المنتخبين لتصفيات كأس أمم افريقيا المقبلة.

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