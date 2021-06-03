بالصور.. الخضر يلعبون ضد موريتانيا بقُمصان تحمل أسماء اللاعبين باللغة العربية

الرياضة
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بالصور.. الخضر يلعبون ضد موريتانيا بقُمصان تحمل أسماء اللاعبين باللغة العربية صورة مركبة
بقلم حواز عبد النور

يواجه سهرة اليوم الخميس المنتخب الوطني الجزائري مُنتخب موريتانيا في مُباراة ودية تحضيرية بداية من التاسعة إلا ربع بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة، وهي المُباراة التي سيلعبها زملاء النجم إسلام سليماني بالقميص الأبيض.

المواجهة التحضيرية الأولى في سلسلة اللقاءات الودية التي سيخوضها الخضر خلال تربص شهر جوان، والذي إنطلق يوم الإثنين بالمركز التقني الوطني لسيدي موسى ستشهد سابقة تاريخية، وهي دخول اللاعبين المواجهة الودية بقُمصان تحمل الأسماء باللغة العربية عكس المرات الماضية أين كان يُكتب إسم اللاعبين باللغة الفرنسية.


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