بالصور.. “الخضر” ينطلقون في التحضير للنهائي التاريخي !!

عاد أمسية اليوم الثلاثاء المنتخب الوطني الجزائري للتدريبات تحضيرا لنهائي منافسة كأس أمم إفريقيا 2019.

الذي سيُلعب سهرة الجمعة بداية من الساعة الثامنة بتوقيت الجزائر بملعب “القاهرة” الدولي ضد المنتخب السنغالي.

وأجرى أشبال الناخب الوطني جمال بلماضي الحصة التدريبية الأولى لهم بملعب “بترو سبورت” بالعاصمة المصرية “القاهرة”.

وذلك بعد أن إستفادوا من يوم راحة أمس الإثنين عقب مباراة نيجيريا في نصف نهائي “الكان” التي لُعبت سهرة الأحد.

وشهدت الحصة التدريبية تعزيزات أمنية مشددة حسب مبعوث قناة النهار كما عرفت حضور جميع اللاعبين بمن فيهم الحارس “ألكسندر أوكيدجة”.

وكانت الحصة التدريبية مفتوحة لوسائل الإعلام والجماهير لمدة ربع ساعة فقط قبل أن تُغلق من طرف الناخب الوطني.