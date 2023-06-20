بالصور.. الخضر ينهون الشوط الأول بالتعادل أمام تونس

انهى المنتخب الوطني الجزائري الشوط الاول بالتعادل أمام منتخب تونس بملعب 19 ماي بعنابة وسط حضور جماهيري غفير.

وكان منتخب تونس، متقدما في المباراة قبل أن يعدّل القائد رياض محرز النتيجة عن طريق ضربة جزاء.

كما عرفت المباراة شحنة زائدة بعض الشيء، من الجانب التونسي، رغم الطابع الودي للمباراة.

إلى جانب شهدت المباراة، تعدّي لاعب منتخب تونس، بن عبدي على الناخب الوطني جمال بلماضي على خط التماس، الأمر الذي أثار حفيظة الجمهور الغفير الذي تواجد بمدرجات ملعب 19 ماي بعنابة.

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