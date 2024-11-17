بالصور.. الخضر ينهون الشوط الأول بتقدم بثنائية أمام ليبيريا

أنهى المنتخب الوطني الشوط الأول الذي أجراه أمام الضيف منتخب ليبيريا بتقدم بهدفين مقابل واحد ضمن تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025.

وسجل الهدف الأول المدافع عيسى ماندي في الدقيقة السادسة، معدلا النتيجة، قبل أن يضيف الهدف الثاني رياض محرز في الدقيقة 30 من عمر المباراة شهدت حضور قياسي للأنصار.

كما عرف الشوط تألق عدد من اللاعبين في شاكلة متوسط الميدان قندوسي والمدافع حجام، وهو الثنائي الشاب الذي سيكون شأن كبير في المستقبل، في حين قدم شايبي مباراة جيدة إلى جايب محرز صاحب التمريرة المفتاحية التي سجلها المدافع ماندي.

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