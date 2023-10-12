بالصور.. الخضر ينهون الشوط الأول بثلاثية نظيفة أمام الرأس الأخضر

أنهى الخضر الشوط الأول من المباراة الجارية أمام منتخب الرأس الأخضر بالفوز بثلاثية مقابل صفر بملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة.

وسجّل الثلاثية محمد أمين عمورة الذي افتتح باب التسجيل في بداية الشوط الأول، قبل أن يسجل حسام عوار ثنائية جميلة جدا.

وكان حسام عوار نجما فوق العادة بفضل تحركاته الجميلة جدا، إلى جانب محمد أمين عمورة الذي شارك في أغلب الهجمات التي قادها رفقة غويري و سليماني.

ولعب الناخب الوطني جمال بلماضي بطريقة هجومية، من أجل الفوز بنتيجة عريضة.



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