بالصور.. الخضر يهزمون فلسطين في الكأس العربية

الرياضة
  • -
  • 0
بالصور.. الخضر يهزمون فلسطين في الكأس العربية صورة مركبة
بقلم حواز عبد النور

فاز أمسية اليوم الجمعة المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة على نظيره الفلسطيني بنتيجة هدف دون رد.

اللقاء الذي جرى بملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية يدخل لحساب الجولة الثانية من دور المجموعات لمنافسة كأس العرب لمنتخبات الشباب.

الهدف الوحيد في المواجهة سجله اللاعب مروان زروقي في الدقيقة ال5 من الشوط الأول.

وكان المنتخب الوطني انهزم في المباراة الأولى ضد مصر ب4-1 في انتظار مباراة الجولة الثالثة ضد المنتخب السعودي.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=777767

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com