بالصور.. الخضر يهزمون فلسطين في الكأس العربية

فاز أمسية اليوم الجمعة المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة على نظيره الفلسطيني بنتيجة هدف دون رد.

اللقاء الذي جرى بملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية يدخل لحساب الجولة الثانية من دور المجموعات لمنافسة كأس العرب لمنتخبات الشباب.

الهدف الوحيد في المواجهة سجله اللاعب مروان زروقي في الدقيقة ال5 من الشوط الأول.

وكان المنتخب الوطني انهزم في المباراة الأولى ضد مصر ب4-1 في انتظار مباراة الجولة الثالثة ضد المنتخب السعودي.