بالصور.. الخضر يواصلون الاستعدادات لمواجهة أوغندا وسط أجواء رائعة

عرفت الحصة التدريبية التي أجراها الخضر بالمركز التقني بسيدي موسى اندماج رياض محرز مع المجموعة.

وجرت التدريبات وسط أجواء رائعة و معنويات مرتفعة بعد اكتمال المجموعة قبل الموعد الهام يوم 18 جوان المقبل أمام اوغندا في تصفيات كأس إفريقيا المقبلة.

ورحّب الجميع بنجم مانشستر سيتي رياض محرز المتوج مؤخرا برابطة أبطال أوروبا قبل أسابيع فقط.

كما قالت الفاف في منشور لها على الفايسبوك “أجواء مميزة خلال الحصة التدريبية لنهار اليوم”.

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