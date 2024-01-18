بالصور.. الخضر يواصلون الاستعداد لمواجهة بوركينافاسو

يواصل لاعبو الخضر الإستعدادات الجدية للمواجهة المرتقبة أمام منتخب بوركينافاسو في ثاني التحديات من منافسة كأس أمم إفريقيا.

وعرفت الحصة التدريبية تواجد جميع اللاعبين الذي أبانوا عن جاهزية كبيرة، وسط معاناة من الحرارة الكبيرة التي وصلت إلى 35 درجة.

كما يسعى القائد رياض محرز و رفقائه لرد الإعتبار لأنفسهم. واستعادة الصورة الجيدة بعد التعادل المخيب في افتتاح المباريات أمام أنغولا.

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