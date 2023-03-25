بالصور.. الخضر يواصلون التحضيرات بسيدي موسى قبل سفرية تونس

أجرى اليوم الجمعة، لاعبو الخضر حصة تدريبية استعداديه لمباراة النيجر من مرحلة الإياب من منافسة تصفيات كأس إفريقيا.

وعرفت الحصة حضور جميع اللاعبين حسب صور الصفحة الرسمية للاتحادية الجزائرية لكرة القدم، على الفايسبوك.

ويستعد القائد رياض محرز و رفقائه التأهل بشكل رسميا إلى كأس إفريقيا التي ستجري بكوت ديفوار عبر الفوز آو التعادل أمام النيجر بملعب رادس.

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