بالصور.. الخضر يواصلون تحضيراتهم استعدادا لودية السنغال

خاض تعداد المنتخب الوطني، اليوم الأحد، حصة تدريبية جديدة، بملعب الشهيد “حملاوي” بقسنطية، استكمالا لتحضيراتهم الخاصة بودية السنغال.

ونشر الفاف، عبر صفحتها الرسمية، صور الحصة التدريبية الأخيرة التي أجراها رفقاء القائد رياض محرز.

ويعمل الناخب الوطني جمال بلماضي، على ضمان جاهزية كل التعداد، في التحدي الصعب الذي ينتظرهم أمام منتخب السنغال.

يذكر أن ودية المنتخب الوطني، أمام نظيره السنغالي، مقررة يوم الثلاثاء المقبل، بالملعب الجديد “عبد بواد” بالسنغال.