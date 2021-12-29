بالصور.. الخضر يواصلون تحضيراتهم بقطر تحسبا لودية غامبيا

أجرى المنتخب الوطني، صباح اليوم الأربعاء، ثاني حصة تدريبية لهم بقطر، تحضيرا لنهائيات كأس أمم إفريقيا 2021. كما نشر الموقع الرسمي للاتحاد الجزائري لكرة القدم، مجموعة من الصور، للحصة التدريبية التي أجراها لاعبو الخضر.

وتخص هذه التحضيرات، المباراة الودية الأولى التي ستجمع المنتخب الوطني، بنظيره الغامبي، في الفاتح من جانفي، استعدادا لـ”كان” الكاميرون

يذكر أن المنتخب الوطني يجري تحضيراته، منقوصا من عدة لاعبين على غرار رياض محرز، المقرر التحاقه بعد ودية غامبيا.

وانطلق تربص المنتخب الوطني بالعاصمة القطرية الدوحة يوم الثلاثاء المقبل 28 ديسمبر. تحضيرا لمنافسة كأس أمم إفريقيا 2021 التي ستحتضنها الكاميرون.

وكشف موقع وكالة الأنباء الجزائرية، أن اللاعبين الناشطين في الدوريات الأوروبية سيجتمعون بالعاصمة الفرنسية باريس يوم الإثنين المقبل. للتنقل في نفس اليوم إلى الدوحة في رحلة خاصة،

ويخوض ابطال افريقيا, مقابلتين وديتين بالدوحة، يوم السبت الفاتح جانفي أمام غامبيا والأربعاء 5 جانفي ضد غانا. قبل أن يطيروا الى دوالا الكاميرونية.

وسبق وأن أجرى المنتخب الجزائري تحضيراته بالدوحة، قبل كأس امم افريقيا- 2019 بمصر , التي توجت بها الجزائر، حيث نشط يومها ” الخضر”مباراتين وديتين أمام بورندي (1-1) ومالي ( 3-2), قبل سفريتهم إلى القاهرة.

وتم التعرف رسميا على المنتخبات التي يمكن أن تواجه الخضر في المواجهة الفاصلة المؤهلة لمونديال 2022. كما سيواجه أبطال إفريقيا خلال المواجهة الفاصلة المُقررة شهر مارس المقبل أحد المُنتخبات الخمسة. وهي مالي، الكاميرون، غانا، الكونغو الديمقراطية والمنتخب المصري.

وبلغ المنتخب الوطني، الملحق المؤهل لمنافسة كأس العالم 2022 المُقررة بقطر بشق الأنفس. كما جاء التأهل الى المباراة الفاصلة بعد التعادل بهدفين في كل شبكة أمام بوركينافاسو بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة.

طالع أيضا: