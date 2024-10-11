بالصور.. الخضر يواصلون تحضيراتهم تحسبا لمواجهة الإياب أمام الطوغو

خاضت عناصر المنتخب الوطني، اليوم الجمعة، حصة تدريبية بملعب 19 ماي 1956 بعنابة، قبل السفر إلى العاصمة الطوغولية، لومي.

وجرت الحصة التدريبية لرفقاء القائد، رياض محرز، بتعداد مكتمل، مساء اليوم الجمعة، بأرضية الميدان الرئيسية لملعب 19 ماي 56. باستثناء اللاعب، جوان حجام، الذي تم تسريحه بسبب معاناته من إصابة.

وخصص الناخب الوطني، بيتكوفيتش، هذه الحصة التدريبية للعمل على الجانبين البدني والتكتيكي.

وسيشد وفد المنتخب الوطني، صباح غد السبت، الرحال نحو مدينة لومي، تحسبا لمواجهة الجولة الرابعة لتصفيات “كان” 2025، أمام منتخب الطوغو.

وسيكون التعادل في هذه المواجهة كافيا للمنتخب الوطني، لحسم تأهله لنهائيات كأس أمم إفريقيا.