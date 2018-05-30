بالصور.. الخضر يواصلون تحضيراتهم لودية الرأس الأخضر

واصل المنتخب الوطني تحضيراته بالمركز التقني الوطني لسيدي موسى تحسبا لمواجهة منتخب الرأس الأخضر سهرة الجمعة بملعب 05 جويلية الأولمبي.

حيث أجرى زملاء محرز ثاني حصة تدريبية لهم سهرة الثلاثاء بداية من الساعة العاشرة بحضور كل اللاعبين بما فيهم سوداني.

الذي شُفي من الإصابة العضلية الخفيفة التي أبعدته عن حصة الإثنين ماجعله يتدرب بصفة عادية تحت أنظار الناخب رابح ماجر.

هذا وشهدت الحصة التدريبية الثانية بعض تمارين التعزيز الوقائي من الإصابات تحت إشراف المحضر البدني الجديد للمنتخب الوطني كمال بوجنان.

وكان للعمل التكتيكي نصيب من الحصة التدريبية لسهرة الثلاثاء من خلال التسديد على المرمى وكذا تموقع المهاجمين في منطقة الخصم.