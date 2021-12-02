بالصور.. الخضر يُباشرون التحضيرات لمواجهة لبنان

باشر المنتخب الوطني الجزائري تحضيراته لمواجهة لبنان في الجولة الثانية من دور مجموعات منافسة كأس العرب للمُنتخبات فيفا قطر 2021.

وذلك بعد الفوز أمس الأربعاء في لقاء الجولة الأولى على حساب منتخب السودان برباعية كاملة دون رد.

وآجرى زملاء القائد رايس وهاب مبولحي الحصة التدريبية الأولى تحسبا لمواجهة لبنان أمسية اليوم الخميس.

كما عرفت التدريبات حيوية كبيرة جراء المعنويات الكبيرة التي يتواجد عليها أشبال المدرب مجيد بوقرة.