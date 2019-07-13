بالصور.. الخضر يُجرون آخر حصة تدريبية قبل نيجيريا بشعار “رانا واجدين” !!

أجرى أمسية اليوم السبت المنتخب الوطني الجزائري آخر حصة تدريبية قبل مواجهة “نيجيريا”.

المقررة سهرة غدا الأحد بداية من الساعة الثامنة بملعب “القاهرة” الدولي في نصف نهائي منافسة كأس أمم إفريقيا 2019 الجارية وقائعها بمصر.

وجرت الحصة بملعب “بترو سبورت” بالعاصمة المصرية “القاهرة” بحضور أنصار الخضر الذين تواجدوا بقوة في المدرجات.

وحضر الحصة أيضا اللاعب المُصاب يوسف عطال أين تابعها من دكة البدلاء بينما شارك سفيان فيغولي بشكل عادي بعد أن تلقى العلاج بالفندق.

وكانت الحصة مفتوحة لوسائل الإعلام والجماهير لمدة ربع ساعة قبل أن يغلق الناخب الوطني “جمال بلماضي” الأبواب من أجل وضع آخر اللمسات.