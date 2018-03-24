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بالصور.. الخضر يُجرون أخر حصة تدريبية قبل السفر للنمسا

الرياضة
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بالصور.. الخضر يُجرون أخر حصة تدريبية قبل السفر للنمسا الحصة التدريبية للخضر أمسية اليوم
بقلم عبد النور حواز

أجرى المنتخب الوطني الجزائري أمسية اليوم السبت أخر حصة تدريبية له قبل شد الرحال إلى النمسا لمواجهة المنتخب الإيراني وديا.

وإنطلقت الحصة على الساعة 18:00 بالمركز التقني لسيدي موسى وتم تقسيمها لشطرين، الأول داخل القاعة تحت قيادة إيغيل والمحضر البدني.

وفي الشطر الثاني تم التحول للملعب للتدرب بقيادة ماجر الذي ركز على العمل بالكرة والإستحواذ ليُختتم هذا الشطر بمُباراة تطبيقية.

وكان اللاعبون قد عادوا لمركز سيدي موسى ظهيرة اليوم بعد أن منحهم ماجر راحة لمدة 24 ساعة.

وتلقى زملاء  محرز اليوم زيارة من تلاميذ مدينة سيدي موسى إضافة إلى مناصر وفي للخضر جاء من ورقلة خصيصا لمُلقاتهم.

وسيشد الخضر الرحال صوب مدينة “غراس” النمساوية صبيحة الغد بداية من 10:30.


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