بالصور.. الخضر يُجرون ثالث حصة تدريبية تحسبا لمواجهة جيبوتي

تدرب أمسية اليوم الأربعاء المنتخب الوطني الجزائري للمرة الثالثة منذ وصوله الى العاصمة المصرية القاهرة.

الحصة التدريبية الثالثة تحسبا لمواجهة مُنتخب جيبوتي جرت بملعب القاهرة الدولي مثلما جرت عليه العادة في الحصتين الأولى والثانية.

ووصل الوفد الجزائري سهرة الإثنين الى القاهرة وسيواجه جيبوتي يوم الجمعة بداية من الساعة الثانية زوالا بتوقيت الجزائر.

وتدخل المواجهة لحساب الجولة ال5 من تصفيات منافسة كأس العالم المُقررة بقطر العام المُقبل.

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وشرع لاعبو المنتخب الوطني في التحضيرات لمباراة جيبوتي الجمعة ضمن تصفيات مونديال قطر في ملعب القاهرة الدولي بمصر.

وأجرى زملاء القائد محرز أول حصة تدريبية بالأراضي المصرية.

الحصة التي جرت سهرة الإثنين عرفت تواجد كل اللاعبين باستثاء عطال الذي أصيب مع نيس في أخر مباراة له في الليغ 1.

وجرت التدريبات وسط أجواء ومعنويات مرتفعة بالملعب الذي شهد فوز الكتيبة الوطنية بكأس أمم افريقيا 2019.

كما عاد المنتخب الوطني إلى إستاد القاهرة بعد أخر مباراة له أجراها يوم 19 جويلية 2019. وهو اليوم الذي شهد التتويج بـ “التاج” الإفريقي بهدف بونجاح.

يذكر، أن “الفاف” رحبت بعودة اللاعب أدم وناس إلى الخضر. كما وضعت صورة له على جدارها على “الفايسبوك”، مشيرة إلى أن الوقت حان لأخذ مكانته الأساسية في كتيبة بلماضي وعنونت “مرحبا ادم وناس”.