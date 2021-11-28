بالصور.. الخضر يُجرون ثاني حصة تدريبية بقطر تحضيرا لمواجهة السودان

آجرى أمسية اليوم الأحد المنتخب الوطني الجزائري ثاني حصة تدريبية بالعاصمة القطرية “الدوحة” تحضيرا لمواجهة السودان.

وجرت الحصة التدريبية تحت إشراف الناخب الوطني مجيد بوقرة، ووسط حيوية كبيرة بين اللاعبين الذي يُعولون على التألق.

وكانت الحصة التدريبية الأولى قد جرت أمس السبت بعد التحاق وفد اللاعبين المحليين من العاصمة الجزائرية.

ويواجه الخضر منتخب السودان في الجولة الأولى من دور مجموعات منافسة كأس العرب للمُنتخبات يوم الأربعاء.

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طالب المدرب المساعد في منتخب المغرب مصطفى حاجي من الإتحاديات الوطنية لكرة القدم بتطبيق سياسة تعامل الفاف مع الناخب الوطني جمال بلماضي.

وقال المدرب المساعد للبوسني وحيد حليلوزيتش. “أتمنى ان نملك جيلا جديدا من المدربين في المغرب والجزائر وتونس على شاكلة بلماضي لان ذلك يعطي فرصة نجاح اللاعبين”.

وإنتقد حاجي المسؤولين عن المنتخبات العربية. “العرب لا يعطون الكثير من الثقة للاعبين القدامى ولهذا يجب أن نعطيهم الثقة مثل بلماضي مع المنتخب الجزائري و المدرب سيسي مع السنغال”.

كما ختم “اللاعبون القدامى بإمكانهم خدمة بلدانهم لأن لا أحد سيحب بلد مثلك”

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كشف الإتحاد الإفريقي لكرة القدم في جمعيته العامة المنعقدة صبيحة اليوم الجمعة بالعاصمة المصرية القاهرة عن موعد قرعة الدور الفاصل المؤهل لمونديال قطر.

وسيتعرف المنتخب الوطني عن منافسه في الدور الفاصل ما بين 22 و 26 جانفي المقبل.

ويواجه المنتخب الوطني أحد المنتخبات المصنفة في الوعاء الثاني ويتعلق الأمر بكل من مالي، الكاميرون، غانا، الكونغو الديمقراطية والمنتخب المصري.

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أجرت تشكيلة المنتخب الوطني أمسية اليوم السبت أول حصة تدريبية بالعاصمة القطرية الدوحة تحت قيادة المدرب مجيد بوقرة تحضيرا لمباراة الجولة الأولى أمام المنتخب السوداني.

ويواجه المنتخب الوطني منتخب السودان يوم الأربعاء في إطار الجولة الأولى من المجموعة الرابعة لمنافسة كأس العرب للمنتخبات التي تحتضنها قطر.

ويتواجد المنتخب الجزائري في المجموعة الرابعة رفقة كل من منتخبات مصر، السوداني، لبنان.