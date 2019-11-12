بالصور.. الخضر يُصوتون في سيدي موسى لهذا السبب!

قام الخضر في الساعات القليلة الماضية، بالتصويت بشكل سري بشأن جوائز الكاف للسنة الجارية 2019، والتي سيعلن عنها جانفي القادم.

وإختار المُتوجون بكأس أمم إفريقيا الأخيرة، حسب وجهة نظرهم، أفضل لاعب، أحسن مُنتخب وأحسن تشكيلة في القارة السمراء لهذا العام.

وتُشير كل المُعطيات بأن زملاء رايس وهاب مبولحي، صوتوا وبقوة على زميلهم رياض محرز، للحصول على جائزة أفضل لاعب.

وكان الجميع ودون إستثناء، خلال الخرجات الإعلامية الأخيرة، يؤكد على أن نجم مانشستر سيتي يستحق هذا التتويج عن جدارة.

ويُرتقب أن يجد إبن سارسال مُنافسة شديدة، من طرف كل من السنغالي ساديو ماني والمصري محمد صلاح.