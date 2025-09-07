إعــــلانات
الرياضة

بالصور.. “الخضر” يُغادرون إلى الدار البيضاء لملاقاة غينيا

بقلم محمد لمين صحراوي
  • 388
  • 0

غادرت صبيحة اليوم الأحد، بعثة المنتخب الوطني، أرض الوطن في رحلة خاصة، باتجاه مدينة الدار البيضاء المغربية، تحسبا لملاقاة منتخب غينيا.

ويواجه “الخضر” غدا الاثنين، المُضيف غينيا، برسم الجولة الـ 8 من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026، على أرضية ميدان ملعب “محمد الخامس” بداية من الساعة 17:00.

ويعول أشبال فلاديمير بيتكوفيتش، الذين يتصدرون المجموعة الـ 7، برصيد 18 نقطة. من 6 انتصارات وهزيمة واحدة كانت أمام غينيا ذهابا. على الثأر رياضيا وتحقيق فوز جديد. يقربهم أكثر من حلم التواجد في المحفل العالمي.

ويرتقب أن تخوض التشكيلة الوطنية، مساء اليوم الأحد، آخر حصة تدريبية لها بالملعب الرئيسي الذي سيحتضن مباراة الغد. والتي سيبحث من خلالها بيتكوفيتش. على اختيار التشكيلة الاساسية والخطة التي سيعتمد عليها أمام غينيا.

Peut être une image de 2 personnes, personnes jouant au football, personnes jouant au foot et texte

Peut être une image de 6 personnes, personnes jouant au football et texte

Peut être une image de 2 personnes, valise et texte

Peut être une image de 2 personnes, personnes jouant au foot, personnes jouant au football, chaussures à crampons et texte

Peut être une image de 13 personnes, personnes jouant au football, personnes jouant au foot et texte

Peut être une image de 3 personnes, personnes jouant au foot, personnes jouant au football et texte

Peut être une image de ‎4 personnes, personnes jouant au football, personnes jouant au foot et ‎texte qui dit ’‎ایرهنا .آونماکنم اينها گنم امتهزا للم 킹 eam #โน‎’‎‎

