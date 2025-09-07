بالصور.. “الخضر” يُغادرون إلى الدار البيضاء لملاقاة غينيا

غادرت صبيحة اليوم الأحد، بعثة المنتخب الوطني، أرض الوطن في رحلة خاصة، باتجاه مدينة الدار البيضاء المغربية، تحسبا لملاقاة منتخب غينيا.

ويواجه “الخضر” غدا الاثنين، المُضيف غينيا، برسم الجولة الـ 8 من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026، على أرضية ميدان ملعب “محمد الخامس” بداية من الساعة 17:00.

ويعول أشبال فلاديمير بيتكوفيتش، الذين يتصدرون المجموعة الـ 7، برصيد 18 نقطة. من 6 انتصارات وهزيمة واحدة كانت أمام غينيا ذهابا. على الثأر رياضيا وتحقيق فوز جديد. يقربهم أكثر من حلم التواجد في المحفل العالمي.

ويرتقب أن تخوض التشكيلة الوطنية، مساء اليوم الأحد، آخر حصة تدريبية لها بالملعب الرئيسي الذي سيحتضن مباراة الغد. والتي سيبحث من خلالها بيتكوفيتش. على اختيار التشكيلة الاساسية والخطة التي سيعتمد عليها أمام غينيا.