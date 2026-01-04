بالصور.. “الخُضر” يرفعون نسق التحضيرات لمواجهة الكونغو الديمقراطية

واصل المنتخب الوطني الجزائري، مساء اليوم الأحد، تحضيراته لمواجهة منتخب الكونغو الديمقراطية، المقررة يوم الثلاثاء المقبل، ضمن الدور ثمن النهائي لكأس أمم إفريقيا 2025.

وأوضح بيانٌ للاتحاد الجزائري لكرة القدم أن لاعبي “الخضر” أظهروا التزاما كبيرا خلال الحصة التدريبية، التي قادها الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش، حيث ركّز المدرب على الجوانب التقنية والتكتيكية استعدادا للمواجهة المهمة.

وحسب ما نشرته “الفاف” من صور وفيديو على منصاتها الرسمية، فقد عرفت التدريبات أجواء إيجابية ومريحة، مع الحفاظ على الانضباط والجدية.

ويطمح بيتكوفيتش ولاعبوه إلى تأكيد قوتهم بعد الأداء المميز الذي قدموه في مرحلة المجموعات، مع التركيز على تنويع الأساليب الهجومية واتباع خطط تكتيكية مرنة لإرباك المنافس، وهو ما يعَدُّ مفتاح التفوق أمام منتخب الكونغو الديمقراطية.