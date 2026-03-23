بالصور.. “الخُضر” يشرعون في تربص تورينو الإيطالية وسط أجواء رائعة

انطلق تربص المنتخب الوطني الجزائري، اليوم الاثنين، رسميًا بمدينة تورينو الإيطالية، تحضيرًا للمواجهتين الوديتين أمام منتخبي غواتيمالا والأوروغواي.

وباشر المنتخب الوطني تدريباته في أجواء تنظيمية محكمة، بعد التحاق جميع اللاعبين بالتربص عقب إنهائهم التزاماتهم مع أنديتهم. وفق ما أكدته الاتحادية الجزائرية لكرة القدم عبر صفحاتها الرسمية، وهو ما سمح للناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش بالشروع في تنفيذ برنامجه التحضيري بكامل التعداد منذ اليوم الأول.

وحسب صور نشرتها “الفاف”، فإن التربص انطلق وسط أجواء رائعة و معنويات مرتفعة، خاصة بعد لقاء الرفقاء منذ غياب طويل، وتحديدا منذ نهائيات كأس أمم أفريقيا الأخيرة.

وسيخوض “الخضر” أول اختبار ودي أمام منتخب غواتيمالا يوم 27 مارس بملعب لويجي فيراريس بمدينة جنوى، قبل مواجهة منتخب الأوروغواي يوم 31 مارس بملعب أليانز ستاديوم بمدينة تورينو، في لقاء قوي أمام رفاق نجم ريال مدريد، فيديريكو فالفيردي.