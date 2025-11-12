بالصور.. “الخُضر” ينهون تحضيراتهم تحسبا لمواجهة زيمبابوي

أنهى المنتخب الوطني الجزائري تحضيراته بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، بإجراء آخر حصة تدريبية استعداداً للمباراة الودية أمام منتخب زيمبابوي.

وهي المباراة المقررة يوم غد الخميس، في إطار التربص التحضيري الذي يسبق الموعد الثاني أمام السعودية يوم 18 نوفمبر الجاري.

وخاض أشبال المدرب فلاديمير بيتكوفيتش، الحصة في أجواء جدية وحماسية، ركز خلالها الناخب الوطني على وضع اللمسات الأخيرة على التشكيلة الأساسية التي ستخوض اللقاء، مع التركيز على الجوانب التكتيكية والانسجام بين الخطوط.

وتندرج هذه المواجهتان ضمن البرنامج التحضيري للمنتخب الوطني تحسباً للاستحقاقات المقبلة، وعلى رأسها نهائيات كأس أمم إفريقيا 2025. حيث يسعى الطاقم الفني إلى تقييم جاهزية اللاعبين وضبط ملامح التشكيلة المثالية قبل المنافسات الرسمية.