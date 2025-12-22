بالصور.. “الخُضر” يواصلون الاستعدادات الجدية لمواجهة السودان

يواصل لاعبو المنتخب الوطني تحضيراتهم الجدية، تحسبا للمواجهة المرتقبة التي ستجمعهم بمنتخب السودان، بعد غد الأربعاء، ضمن منافسة كأس أمم إفريقيا.

وشهدت الحصة التدريبية، التي جرت اليوم الاثنين، تركيزا كبيرا من قبل الطاقم الفني واللاعبين، حيث عمل المدرب على ضبط الجوانب التكتيكية والفنية، إلى جانب رفع الجاهزية البدنية تحسبا لدخول البطولة بقوة.

ونشرت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم صورًا للتدريبات، عكست الأجواء الإيجابية والانضباط الكبير داخل المجموعة، وأكدت العزيمة القوية لـ “الخضر” على تحقيق بداية موفقة وتسجيل حضور قوي منذ المباراة الأولى.

وتميزت الحصة بحضور جمهور غفير من أنصار المنتخب الوطني، حيث تجمعوا أمام الفندق الذي يقيم به محرز وزملاؤه، وكذا خارج ملعب التدريبات، ما يؤكد وقوف الجماهير الجزائرية خلف منتخبهم في هذا العرس القاري.