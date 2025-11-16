بالصور.. “الخُضر” يواصلون تحضيراتهم للمباراة الودية أمام السعودية 

يواصل المنتخب الوطني استعداداته بمدينة جدة، تحسبًا للمباراة الودية التي ستجمعه بالمنتخب السعودي يوم الثلاثاء المقبل، بداية من الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت الجزائر.

ونشر الاتحاد الجزائري لكرة القدم، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، صورًا من الحصة التدريبية الأخيرة، حيث ظهر لاعبو “الخضر” في أجواء جدية وتركيز عالٍ، بهدف الوصول إلى أفضل جاهزية ممكنة قبل موعد اللقاء.

وشهدت الحصة غياب الثنائي هشام بوداوي ومحمد أمين عمورة، بعد تسريحهما من قبل الطاقم الفني بقيادة فلاديمير بيتكوفيتش، لدواعٍ صحية، تجنبًا لأي مضاعفات.

وتدخل هذه المباراة الودية ضمن برنامج المنتخب الوطني تحضيرًا للمرحلة القادمة، خاصة مع رغبة بيتكوفيتش في اختبار جاهزية اللاعبين ومنحهم فرصًا أكبر للاندماج والانسجام.