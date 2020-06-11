بالصور: الدرك الوطني بالنعامة يحجز 550 طائر حسون ببلدية القصدير

قامت مصالح الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالقصدير، بالتحديد بالمنطقة المسماة بن نجّة نوار، بتوقيف ثلاثة أشخاص، بحوزتهم إحدى عشر صندوقا به خمس مائة وخمسون طائر حسون.

العملية تأتي في إطار محاربة ظاهرة الإتجار غير الشرعي بالطيور المعرّضة للإنقراض، وجاءت العملية بمعيّة مصالح محافظة الغابات لذات الولاية.

من جهتها قامت ذات المصالح بإطلاق الطيور المحمية بالمسطحة المائية حوض الدايرة الواقعة ببلدية عين بن خليل وكذا جبل عيسى الواقع شمال بلدية العين الصفراء. كما يعتبر طائر الحسون من الحيوانات المصنفة محمية حسب القانون المشرّع.