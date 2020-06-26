بالصور.. الدرك الوطني يحجز 4800 قارورة خمر بسيدي بلعباس

أخبار الجزائر
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بالصور.. الدرك الوطني يحجز 4800 قارورة خمر بسيدي بلعباس
بقلم عاشور عبد الكريم

تمكنت عناصر السرية الإقليمية لأمن الطرقات للدرك الوطني بسيدي بلعباس في حجز 4800 قارورة من مختلف أنواع المشروبات الكحولية، فاقت قيمتها المالية اكثر من 150 مليون سنيتم.

وقامت ذات المصالح بتوقيف شخص في العقد الرابع من العمر ، وتحويله على مقر الدرك الوطني لاستكمال الاجراءات بعد إخطار الجهات القضائية، أين أسفرت العملية على حجز المشروبات الكحولية و شاحنة كانت تستعمل لنقل المحجوزات.

من جهتها قامت ذات المصالح، بتحرير محضر سماع في حق الموقوف ، لغرض تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة إقليما، بعد الانتهاء من كافة الاجراءات الادارية والقانونية، للنظر في التهم الموجهة إليهم.


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