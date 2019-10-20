بالصور.. الدرك الوطني يوقف شخص ويحجز 7440 قرص مهلوس

أخبار الجزائر
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بالصور.. الدرك الوطني يوقف شخص ويحجز 7440 قرص مهلوس
بقلم حمزة زروقي

تمكن أفراد المجموعة الاقليمية للدرك الوطني بمستغانم من توقيف شخص وحجز كمية معتبرة من الاقراص المهلوسة.

وجاءت العملية بعد ورود معلومات إلى قيادة المجموعة الإقليمية بوجود سيارة سياحية على متنها كمية معتبرة من الاقراص المهلوسة.

وحسب المعلومات، فإن السيارة كانت سالكة للطريق الوطني رقم 11 انطلاقا من بلدية سيدي لخضر وصولا الى مدينة مستغانم.

وأضافت ذات المصادر، أنه تم غلق كل المنافذ بتفعيل خطة محكمة، تم توقيف الشخص على متن سيارة سياحية وحجز الكمية من الاقراص المهلوسة 1740قرص مهلوس من النوع لريكا و1440 من نوع بريقابلين و4260 من نوع بيكابالين.


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