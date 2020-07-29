بالصور.. الدرك يحبط تمرير 13980 قارورة خمر بوهران

تمكنت أفراد من الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالمجمعة في وهران من إحباط تمرير كمية معتبرة من المشروبات الكحولية قدرت بأكثر من 13 الف و900 وحدة من الخمر من مختلف الأنواع والأحجام.

العملية الناجحة لذات العناصر تمت استغلالا لمعلومات تفيد بمحاولة تمرير كمية معتبرة من المشروبات الكحولية، أين تم بعد وضع خطة محكمة التنفيذ وغلق كل المنافذ من قبل كتيبة الدرك الوطني للسانية من ايقاف مركبتين الأولى من نوع رونو ماستار وشاحنة من نوع هيونداي على متنها شخصين.

وأسفرت عملية التفتيش عن ضبط 13980 وحدة خمر من بينها 1200 قنينة بافارواز سعة 50 سل، 120 قنينة بووم سعة 50 سل، 1200 قنينة اكسبور سعة 50 سل، 84 علبة برج سعة 1 لتر، 720 قنينة برج سعة 50 سل، 1920 قنينة بوفور سعة 50 سل.