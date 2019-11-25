بالصور.. الدرك يحبط محاولة تسويق 19 قنطارا من اللحوم الفاسدة بوهران

أحبط عناصر الدرك الوطني، بوهران، محاولة تسويق أزيد من 19 قنطارا من اللحوم البيضاء والحمراء الفاسدة غير صالحة للاستهلاك البشري.

ونُفذت العملية بالطريق الولائي رقم 33 بمدخل بلدية العين البيضاء، أين تم إيقاف شاحنة تبريد صغيرة من نوع “كيا”.

حيث أسفرت عملية معاينتها وتفتيشها عن ضبط بداخلها 19 قنطارا، من لحم الدجاج كامل بالأحشاء مذبوحة

خارج المذابح أو الأماكن المعينة من طرف السلطات المحلية.

وقد تبين بعد المعاينة البيطرية للحوم المحجوزة، أنّها غير صالحة للاستهلاك البشري.

كما تمكنت ذات الأفراد في عملية تانية، على مستوى الطريق الولائي رقم 74 الرابط بين بلدية حاسي بونيف والطريق المحيطي الرابع بدوار بوجمعة.

من إيقاف سيارة نفعية من نوع “رونو كونغو” تم ضبط على متنها 48 كلغ لحوم حمراء و23 كلغ أحشاء خرفان غير صالحة للاستهلاك البشري.