بالصور.. الدرك يحجز عملة وطنية وأجنبية مزوّرة بالوادي

تمكنت مصالح الدرك الوطني بولاية الوادي من حجز كمية معتبرة من المخدرات وأوراق نقدية مزوّرة بمنزل كائن بالرباح.

العملية جاءت بعد ورود معلومات للدرك الوطني بالوادي مفادها حيازة احد الأشحاص كمية معتبرة من المخدرات واوراق نقدية مزورة.

وبعد استيفاء جميع الاجراءات القانونية تم تفتيش منزل المعني وتم حجز كمية من الكيف المعالج تقدر بـ 1.260 كلغ.

كما تم حجز 195 ورقة نقدية من العملة الوطنية فئة 1000دينار، وأوراق نقدية من العملة أجنبية تونسية.

كما تم حجز مبلغ مالي آخر من عائدات المخدرات يقدر بـ 87 مليون سنتيم.

وقامت ذات المصالح بفتح تحقيق في القضية وتحويل المتورط لدى الجهات القضائية المختصة إقليميا.