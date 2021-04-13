بالصور.. الدرك يحجز 2300 قارورة “شاربات” فاسدة في تيارت

تمكن عناصر الدرك الوطني من إحباط عملية لتسويق أكثر من 2300 قارورة من مشروبات “الشاربات”، فاسدة مع شهر رمضان بتيارت.

وجاءت العملية بعد حاجز أمني لمصالح الدرك الوطني، على مستوى الطريق الوطني رقم 23، حيث تم توقيف شاحنة.

وبعد تفتيش الشاحنة تم حجز كمية معتبرة من مشروبات “الشاربات” والتي تعرف إنتشار كبير في شهر رمضان.

وتم حجز 1750 قارورة سعة لتر ونصف، و592 قارورة سعة 3 لتر، وكانت هذه الكمية موجهة للتسويق هذا الشهر.

وأكد المخبر بعد معاينتها بالتنسيق مع مصالح مديرية التجارة، أنها غير مطابقة للمقاييس الصحية.

وأمر وكيل الجمهورية بإتلاف هذه الكميات وتحرير محضر قضائي في حق المتهم بترويج هذه المواد الفاسدة مع شهر رمضان المبارك.