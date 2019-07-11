بالصور الدرك يشرع في تنفيذ المخطط الصيفي للحد من إرهاب الطرقات بغرداية

شرعت مصلحة امن الطرقات بالمجموعة الاقليمية للدرك الوطني بغرداية في تنفذ المخطط الصيفي الشامل للحد من حوادث المرور بالتنسيق مع كل الفاعلين على غرار ضحايا حوادث المرور .

وكشف الرائد دحماني الصادق رئيس مصلحة امن الطرقات ان البرنامج يشمل عمليات متعددة تشمل كل الطرقات ابتداء من الموسم الصيفي الى غاية الدخول المدرسي اين تكثر حوادث المرور حيث تم تسطير خطة وطنية محكمة تشمل الجانب التوعوي خاصة نظرا لان المتسبب الرئيسي في حوادث المرور هو العنصر البشري بنسبة تفوق 93 في المائة

و تعد مصلحة امن الطرقات بغرداية التى طبقت خطة مرورية مدروسة بعناية مكنت من تقليص حوادث المرور بنسبة 50 في المائة مقارنة بالسنة الماضية عبر تكثير العمل التوعوي بنسبة قاربت 300 عملية سنويا الى جانب استعمال الردع لتصبح الخطة المرورية المطبقة في ولاية غرداية مرجع لباقي المجموعات الولائية على مستوى الوطن

هذا و مما زاد في عمق العملية التى لم توقفها درجة الحرارة العالية مشاركة عدد من ذوي الاحتياجات الخاصة ضحايا حوادث المرور الذين يتكفلون بشرح خطر حوادث المرور و العمل على توعية السائقين بضرورة توخي الحيطة و الحذر و التقيد بقواعد المرور و تجنب المناورات الخطيرة .