بالصور.. الدرك يضبط أكثر من 7 قناطير من النحاس بتخمارت في تيارت

تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بتخمارت بولاية تيارت من ضبط شاحنه على متنها كمية من النحاس مقدرة ب 740 كلغ.

وحسب المعلومات المتوفرة، فإن عملية الحجز جاءت بعد معلومات وردت إلتى الفرقة. حيث أن كمية النحاس كانت مموهة بالنفايات الحديدية تمثلت في كوابل نحاسية من مختلف الانواع كما تم حجز ميزان من الحجم الكبير مع ضبط الشاحنة. وتوقيف شخص سيتم تقديمه أمام الجهات القضائية.

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