بالصور.. الدرك يطيح بعصابة حاولت إختطاف أخ ضحية بعدما قدم شكوى ضدهم بورڨلة

فككت عناصر الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني في مطاردة هوليودية تشبه افلام الأكشن عصابة خطيرة تنشط على مستوى مدينة ورڨلة.

وتمكنت من توقيف 4 أفراد فيما يتم البحث عن إثنين اخرين يتواجدان في حالة فرار خاصة وأن افراد العصابة لديهم 7 متابعات قضائية وأوامر بحث في قضايا مشابهة.

تفاصيل القضية إنطلقت بعدما ضبط أحد المواطنين أفراد العصابة في محاولة سرقة منزله الواقع محي سكرة بورقلة.

أين تمكن من القبض على أحد عناصرها وسلمه لمصالح الدرك الوطني أين تتبعته العصابة الى غاية مقر الفرقة وحاولت سرقة سيارته. لتقوم مصالح الدرك بالتفطن والتدخل حيث تم ضبط أحدهم متلبسا داخل سيارة الضحية وهو يحاول سرقتها لقوم باقي افراد العصابة بالتنقل الى منزل أخ الضحية.

حيث تم تهديده بواسطة سكين و قامو بمحاولة إختطافه أين قام أخ الضحية تحت التهديد بالإتصال بأخيه المتواجد داخل مقر الكتيبة.

وإخباره أن يتنازل عن الشكوى و الا يتم إختطافه و أنه واقع تحت تهديد العصابة لتتدخل مصالح الدرك على الفور و يتم توقيف عنصرين من العصابة.

وتحرير أخ الضحية من محاولة الإختطاف فيما لاذ فردين من العصابة الى وجهة مجهولة أين يتم البحث عنهم كما تم حجز أسلحة بيضاء و كمية من الأقراص المهلوسة.

وبعد إستكمال التحقيقات مع الموقوفين تم تحويلهم الى وكيل الجمهورية لذى محكمة ورقلة بتهم جنائية خطيرة منها جناية تكوين جمعية أشرار بعرض إرتكاب جناية.

وجناية السرقة الموصوفة المقترنة بظرف التسلق و الاختطاف و الإعتداء المعنوي و الجسدي على الأشخاص والممتلكات أين تم تحويلهم على قاضي التحقيق بنفس المحكمة.

الذي أمر بايداعهم الحبس المؤقت في إنتظار إستكمال التحقيقات القضائية كما تم سماعهم في قضايا أخرى متابعين بها.