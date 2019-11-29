بالصور.. الدرك يفكك شبكة مختصة في سرقة المركبات بعين تموشنت

تمكن أفراد الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بحمام بوحجر بعين تموشنت من تفكيك شبكة إجرامية جهوية.

وحسب المعلومات المتوفرة، فإن الشبكة مختصة في سرقة المركبات ذات الوزن الثقيل والاعتداء على حراسها.

وتنشط الشبكة على مستوى إقليم ولاية عين تموشنت والولايات المجاورة.

وتم وضع خطة محكمة، أين تم تحديد هوية المتورطين والبالغ عددهم سبعة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 23 و 55 سنة.

أين تم توقيف خمسة منهم فيما بقي اثنان في حالة فرار.

ومكنت العملية من حجز سيارتين، وبعض المفاتيح والوسائل المستعملة في عمليات السرقة والاعتداء.

بالإضافة إلى العائدات المالية للسرقة و وثائق مزورة.

وسيتم تقديم المعنيين إلى الجهات القضائية المختصة بعدما تم تكييف لهم جناية تكوين جمعية أشرار، السرقة المقترنة بظروف التعدد و الليل مع استعمال العنف و التهديد و استحضار المركبة، التزوير و استعمال المزور في الوثائق الإدارية.