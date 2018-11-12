بالصور.. الدرك يكشف مخبر تقليدي لزراعة القنب الهندي في أم البواقي

تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببلدية بريش التابعة للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بأم البواقي مساء يوم الإثنين من اكتشاف مخبر تقليدي لزراعة القنب الهندي داخل مزرعة تقع بدوار الملاهته ببلدية بريش دائرة عين البيضاء،

وسبع شجيرات القنب يتراوح معدل طولها بين 60 و 120 سنتيمترا بالإضافة الى حجز 393 بذرة معدة للغرس و350 غرام مسحوق من البذور المخصصة لزراعة القنب الهندي.

وقد مكنت عملية اكتشاف مخبر زراعة القنب الهندي من ضبط وحجز معدات الغرس و أسمدة فلاحية ومرآب لإنتاج القنب الهندي مع توقيف 3 اشخاص في القضية .

وتأتي هذه العملية النوعية في اطار الإستراتيجية التي سطرتها وحدالت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بولاية أم البواقي لمحاربة كل اشكال ترويج المخدرات التي عرفت في الآونة الأخيرة انتشارا كبيرا بمختلف مناطق الولاية.

فيما تمكنت مؤخرا وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بمعالجة قضية هامة تمثلت في حجز 18 ألف قرص مهلوس من نوع prerica و 100 غرام كيف معالج مع توقيف شخصين وحجز مركبة .