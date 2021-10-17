بالصور.. الدرك يوقف بارون بحوزته 150 ألف قرص مهلوس في الوادي

تمكن عناصر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بوادي العلندة بولاية الوادي، من توقيف شخص وحجز أكثر من 150 ألاف قرص مهلوس.

وحسب المعلومات المتوفرة، فإن العملية تمت بعد استغلال معلومات لعملية نقل وبيع المؤثرات العقلية. أين تم وضع مخطط مني تمكن من خلاله من توقيف بارون الحبوب المهلوسة. وحجز أزيد من 150 ألف قرص مهلوس كانت في طريقها لإغراق السوق لمحلي في اوساط الشباب. فيما فتحت ذات المصالح تحقيق معمق وتسليم المتورط لدى وكيل الجمهورية محل الاختصاص.

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