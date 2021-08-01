بالصور.. الدرك يوقف شخصين ويحجز كمية من الأقراص المهلوسة بولاية تيارت

تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بعين الذهب بولاية تيارت، من توقيف شخصين وحجز كمية من الأأقراص المهلوسة وسيارة سياحية.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى النهار، فغ، العملية جاءت بعد معلومات واردة إليها مفادها بمحاولة تمرير ممنوعات قامت ذات الفرقة بحاجز أمني على مستوى الطريق الوطني رقم .23 حيث تم ضبط مركبة سياحية وبعد تفتيشها الدقيق تم الكشف عن كمية من الأقراص المهلوسة مقدرة ب882 قرص مهلوس. مع مبلغ مالي مقدرب 9ملايين سنتيم و مركبة مع توقيف شخصين. تم تقديمهما امام وكيل الجمهورية بمحكمة السوقر