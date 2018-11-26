بالصور.. الدرك يُطيح بمرّوج كحول فتح مستودع بين مسجدين بورقلة

تمكنت عناصر الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني ورقلة، من إنهاء نشاط مرّوج الكحول بالسوق السوداء داخل الأحياء الشعبية بورقلة.

وقد أظهرت التحريات، أنّ المعني قام بفتح مستودع لبيع الخمور يقع بين مسجدين قريبين من بعضهما بحي الرويسات.

أين قام المصالح المعنية، بتتّبعه إلى غاية اكتشاف تموينه بشحنة ضخمة من الكحول عن طريق التهريب.

ليتم مداهمة المكان وحجز 8000 قارورة كحول، وإحالته على العدالة، التي أدانته بستة أشهر حبس نافذة و غرامة مالية كبيرة.

فيما لاقت العملية إستحسان كبير لسكان حي الرويسات و الأحياء الشعبية المجاورة، نظرًا لتفشي بيع الخمور بالسوق السوداء حيث شهدت مناطق عديدة بولايات الصحراء احتجاجات على تفشي الظاهرة آخرها بولاية الوادي.